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kaptan Sinan’ı çok arıyor

Altınordu kaptan Sinan’ı çok arıyor

16.4.2021

1. Lig'de son 2 maçta Keçiörengücü (D) ve Adana Demir'e yenilerek 52 puanda kalan ve bir basamak düşerek 6'ncı sıraya gerileyen Altınordu'da gözler sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Sinan Osmanoğlu'nu arıyor. Savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcunun yokluğu çok belli oluyor. İzmir ekibi, Sinan'ın forma giymediği 4 maçta kalesinde 10 gol gördü ve 6 puan topladı. Sinan'ın olmadığı maçlarda İstanbul ve Eskişehir'i mağlup ederken, zirve yarışındaki rakipleri Keçiörengücü ve Adana Demir'e yenildi. Sinan, gelecek maçta da forma giyemeyeceği bildirildi.
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