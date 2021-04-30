Altınordu’da sakatlar döndü

TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde Tuzlaspor'u konuk edecek olan Altınordu'da üç sakat oyuncusundan iyi haber geldi. Kırmızı- lacivertli ekipte takım kaptanı stoper Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can ile Ufuk Budak'ın iyileştiği ve takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. En son Samsunspor maçında görev yapan ve sakatlığı sonrası 6 karşılaşmada forma giyemeyen savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nun Tuzla önünde forma giymesi bekleniyor. Sinan geçen hafta Giresun maçının kadrosuna alınmış ancak süre almamıştı. Ufuk Budak'ın durumu maç günü belli olacak.

3 EKSİK VAR

İZMİR ekibinde son maçta omuzu çıkan Yusuf Yalçın, Ahmet Dereli ve Şeref'in ise sakatlıkları devam ediyor.