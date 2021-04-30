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Haberler Altınordu Altınordu’da sakatlar döndü

’da sakatlar döndü

Altınordu’da sakatlar döndü

30.4.2021

TFF 1. Lig'de cumartesi günü evinde Tuzlaspor'u konuk edecek olan Altınordu'da üç sakat oyuncusundan iyi haber geldi. Kırmızı- lacivertli ekipte takım kaptanı stoper Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can ile Ufuk Budak'ın iyileştiği ve takımdaki yerini alabileceği öğrenildi. En son Samsunspor maçında görev yapan ve sakatlığı sonrası 6 karşılaşmada forma giyemeyen savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu'nun Tuzla önünde forma giymesi bekleniyor. Sinan geçen hafta Giresun maçının kadrosuna alınmış ancak süre almamıştı. Ufuk Budak'ın durumu maç günü belli olacak.

3 EKSİK VAR
İZMİR ekibinde son maçta omuzu çıkan Yusuf Yalçın, Ahmet Dereli ve Şeref'in ise sakatlıkları devam ediyor.

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