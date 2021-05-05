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UEFA’dan kadro artışı

Komite, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa Şampiyonası’na katılacak ülkelerdeki oyuncu sayısını 23’ten 26’ya çıkardı

UEFA’dan kadro artışı

5.5.2021

UEFA İcra Komitesi, Avrupa Şampiyonası öncesi yeni bir karar aldı. Komite, Kovid-19 salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi için Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkardı. Kadro sayısı değişikliği 2020 Avrupa Şampiyonası'na özel olarak yapıldı. UEFA takvimine göre turnuvaya katılan takımlar, 1 Haziran'da nihai oyuncu listelerini teslim edecekler. Ancak ilk maçtan önce yaşanacak sakatlık ve hastalıklarda gerekli tıbbi onayların alınması halinde, sınırsız değişiklik hakkı ülkelere tanınacak. Yeni uygulamaya göre, turnuva sırasında kalecilerin fiziksel olarak hazır olmaması durumunda listeye yeni kaleci eklenebilecek. Bir ya da iki kalecinin oynayabilecek durumda olması buna engel olmayacak. 26 kişilik listeden çıkarılan oyuncular, turnuvanın bütünlüğünün sağlanabilmesi için tekrar listeye yazılamayacak.

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