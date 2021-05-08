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Haberler Altınordu Altınordu riske girmek istemiyor

Altınordu riske girmek istemiyor

Altınordu riske girmek istemiyor

8.5.2021

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la normal sezonun son maçına çıkacak Altınordu, Play-Off'a kalmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edecek. Ligde 57 puanı bulunan 6. sıradaki İzmir ekibi, Balıkesir sınavından 1 puan çıkarması halinde bile ilk 6 biletini riske atacak. Kırmızı-lacivertlilerin en yakın rakibi olan 55 puanlı Ankara Keçiörengücü, Bursaspor deplasmanında galip gelemezse Altınordu her sonuçla Play- Off'a adını yazdıracak. Ancak Keçiören'in kazanması, Altınordu'nun berabere kalması halinde iki takım da sezonu 58 puanla biterecek.
Bu durumda ikili averajda üstün olan Başkent ekibi Play-Off'a kalacak.

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