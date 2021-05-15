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Haberler Altınordu Gözler 18’lik Enis Destan’da

Gözler 18’lik Enis Destan’da

1. Lig’de Play-Off’ta mücadele edecek olan ’nun genç golcüsü sahneye çıkacak.

Gözler 18’lik Enis Destan’da

15.5.2021

TFF 1. Lig'de ilk kez yer aldığı Play- Off'ta yarı final ilk maçında salı günü evinde Samsunspor ile karşılaşacak Altınordu'da gözler 18 yaşındaki forvet Enis Destan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertlilerin bu sezon vitrine çıkardığı Enis, Play-Off'ta yer alan ekipler arasındaki en genç golcü. Yükselme maçlarındaki Altay'da 36 yaşındaki Paixao bu sezon 22 golle gol kralı oldu. Samsun'da 28 yaşındaki Nadir Çiftçi'nin 7 golü bulunuyor. İstanbulspor'da 28 yaşındaki Onur Ergün 12 golle ekibine kattı yaptı. Bu sezon 13 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Enis, bu kadar tecrübeli golcülerin arasında öne çıkmayı başardı. Altınordu altyapısından yetişen Enis, Play-Off'ta İzmir ekibinin önemli gol silahlarından biri olacak.

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