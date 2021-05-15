Gözler 18’lik Enis Destan’da

TFF 1. Lig'de ilk kez yer aldığı Play- Off'ta yarı final ilk maçında salı günü evinde Samsunspor ile karşılaşacak Altınordu'da gözler 18 yaşındaki forvet Enis Destan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertlilerin bu sezon vitrine çıkardığı Enis, Play-Off'ta yer alan ekipler arasındaki en genç golcü. Yükselme maçlarındaki Altay'da 36 yaşındaki Paixao bu sezon 22 golle gol kralı oldu. Samsun'da 28 yaşındaki Nadir Çiftçi'nin 7 golü bulunuyor. İstanbulspor'da 28 yaşındaki Onur Ergün 12 golle ekibine kattı yaptı. Bu sezon 13 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Enis, bu kadar tecrübeli golcülerin arasında öne çıkmayı başardı. Altınordu altyapısından yetişen Enis, Play-Off'ta İzmir ekibinin önemli gol silahlarından biri olacak.