Altınordu 1 adım önde

TFF Birinci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altınordu sahasında Samsunspor'u tek golle geçti: 1-0. İki takım rövanş maçında 22 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da karşılaşacak.

21. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Erkam Reşmen kaleye sert vurdu, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 33'te sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Veli Çetin, kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Erhan Erentürk topun sahibi oldu. 49'da sol taraftan Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top ön direkte savunmadan sekti, kale önüne düşen topa dokunan Yusuf Yalçın Arslan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



ERHAN ERENTÜRK GEÇİT VERMEDİ

56. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Savicevic, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, kaleci Erhan Erentürk topu tek yumrukla uzaklaştırdı. 84. dakikada Samsunspor yarı sahasında yaşanan pozisyonda Altınordulu Hüsamettin Yener, Samsunsporlu Savicevic'e yaptığı tehlikeli müdahale sonrası kırmızı kart gördü. 89'da Altınordu ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Ufuk Budak topa elle müdahale etti. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. 90+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gökhan Alsan yerden sağ köşeye vurdu, kaleci Erhan Erentürk uzanarak penaltı atışını kurtardı.



İLK KEZ PLAY-OFF'TA

TFF 1. Lig'de 7. sezonunu geçiren Altınordu ilk kez Play-Off'a kalma başarısını gösterdi. Daha önce iki kez averajla ve iki kez de 1 puanla ilk 6'yı ıskalayan kırmızı-lacivertliler bu sezonu 60 puanla altıncı sırada bitirdi. İzmir ekibinin Play-Off Yarı Finaldeki rakibi Samsunspor ise sezonu 70 puanla üçüncü sırada tamamladı. Karadeniz ekibi ilk iki sırayı alan Adana Demir ve Giresunspor'un ardından averajla geride kaldı. Altınordu, 51 yıllık Süper Lig hasretine bu sezon son vermek istiyor.



YALNIZ BIRAKMADILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Millet Vekili Hamza Dağ, İZVAK Başkanı Ali Erten, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Türk futbolunu efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Erman Günacar, Altınordu eski yöneticisi İbrahim Görücüoğlu tribündeki yerini aldı. Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da maçı yan yana izledi.



EROĞLU'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu son lig maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup eden kadrodan tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Play-Off Yarı Final maçında Samsunspor önünde Yusuf Yalçın Arslan'a ilk 11'de şans verdi. Hüseyin Eroğlu dün Emre Nefiz'i yedek soyundurdu. Samsunspor'da da teknik patron Ertuğrul Sağlam son lig maçında sahaya sürdüğü takımdan iki değişiklik yaptı. Sağlam, Guido Koçer ve Ferhat Çulcuoğlu'nu yedek oturturken, Hamroun ve Djeoeje'yi Altınondu önündeki maçta 11'de sahaya sürdü.