10 milyon TL ile tarih yazdılar

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadele ile alkış toplayan Altınordu'da 9. sezonunu geride bırakan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında tanınmayan oyuncularımızla finale kadar geldik. Şimdi hepsi tanınıyorlar" dedi.

10 milyon TL değerinde bir takımla Süper Lig'in kapısından döndüklerini söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Sezon boyunca 19 öz kaynak futbolcumuza süre verdik. Yarışırken yetiştirdik. Türk futbolunda ismi bilinmeyen birçok futbolcumuzu tanınır hale getirdik. Sezon başında kimsenin ihtimal vermediği finale kadar gittik" dedi.

Altınordu kapış kapış

"ŞAMPİYON GİBİ OLDUK"

Ellerindeki kadroyla sınırları zorladıklarını ifade eden Eroğlu şöyle konuştu: "Bir inşaat düşünün. Elimizdeki malzeme ile 3 katlı bir ev yapabilirdik. Finale kadar çıkarak 10 katlı bir ev için mücadele verdik. Teknik ekibimizle malzemeyi en iyi şekilde kullandık. Finali kaybettikten sonra Fatih Terim, Abdullah Avcı, Mehmet Altıparmak beni arayarak tebrik etti. Şampiyon gibi olduğumuzu söylediler. Mustafa Denizli de maç bitimi bana sarıldı, çok başarılı olduğumu söyledi. Kaybetsek de güzel bir yıl yaşadık."