Metehan’a süper kanca

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma şansını Play-Off fina-linde kaçıran Altınordu'da gösterdiği performansla dik-katleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu, Süper Lig kulüpleri-nin radarına girdi. Kırmızı-lacivert-li formayla 2020-21 sezonunda 8 gol atıp, 7 de asist yapan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirs-por'un talip olduğu öğre-nildi. Adana ekibinin yanı sıra Antalyaspor ve Sivasspor'un da Mete-han'la ilgilendiği belir-tildi.



3. LİG'DE KEŞFEDİLDİ

2019-20 sezonunun devre arasın-da 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilen, daha önce Bölgesel Amatör Lig'de de forma giyen Mete-han'ın Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kır-mızı-lacivertlilerin, cazip bir teklif gelmesi halin-de başarılı oyuncuyu sat-mayı planladığı bildiril-di. Metehan'ın sezonun flaş isimlerinden biri olduğunu dile geti-ren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Özellik-lerini gördükten sonra transfer etmeye cesa-ret edip, geliştirerek sınıf atlattığımız bir oyuncu oldu" ifade-lerini kullandı.



MERCEK ALTINA ALTILAR

ALTINORDU'DA kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nun yanı sıra bu sezon takımda forma giyen bir çok oyuncu Avrupa ve Süper Lig ekiplerinin yakın takibinde. Bu sezon attığı gollerle ön plana çıkan forvet Enis Destanoğlu, Burak İnce, savunmacılar Kahraman ile Seydi ve kaleci Erhan Erentürk'te transferin gözde isimlerinden. Kırmızı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde çok sayıda kulüp kapısını çalmak için hazırlık yapıyor. Öte yandan Niğde FK'dan en az 3-4 oyuncunun yeni sezonda takıma katılması bekleniyor.