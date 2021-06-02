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Haberler Altınordu Furkan Çil veda etti

veda etti

Furkan Çil veda etti

2.6.2021

ALTINORDU'DA yaprak dökümü başladı. Kırmızı-lacivertli ekipte 1.5 sezondur forma giyen orta saha oyuncusu Furkan Çil takımdan ayrıldı. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "1.5 yıldır bünyesinde bulunduğum Altınordu'dan ayrılmış bulunmaktayım. Sezona başlarken hiç kimsenin şans tanımadığı bir takımdan Play-Off şampiyonu olarak değil ama gönüllerin güzel bir sezon finaliyle tamamladık. Bu süre zarfında birlik beraberlik ile omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp personelimize, yönetimimize ve başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
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