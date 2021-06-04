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Haberler Altınordu Altınordu kalecisi Erhan’a çifte kanca

Altınordu kalecisi Erhan’a çifte kanca

Altınordu kalecisi Erhan’a çifte kanca

4.6.2021

TFF 1. Lig'de Play-Off finali oynayan Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Erhan Erentürk, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının radarına girdi. Play-Off finalini kaybederek Süper Lig'in kapısından dönen İzmir temsilcisinin başarısında pay sahibi olan kaleci Erhan'a Süper Lig'den Alanyaspor, 1. Lig'den ise Samsunspor talip oldu. Uzun süredir Alanyaspor'un listesinde yer alan 26 yaşındaki file bekçisi, İzmir'de Samsunspor'u 1-0 yendikleri yarı final ilk maçında 90+3. dakikada kurtardığı penaltıyla alkış toplamıştı. Bu sezon 3'ü Play-Off olmak üzere toplam 37 maç oynayarak takımın en istikrarlı isim olan kaleci Erhan, çok önemli bir performans ortaya koydu.

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