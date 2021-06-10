TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da takımdan ayrılan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Kırmızı-lacivertlilerde stoper Yiğithan Güveli ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan 3 yıllığına transfer edilen Yiğithan, sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Kırmızı-lacivertli formayla ligde oynadığı 3 karşılaşmada da uzatma dakikalarında oyuna giren 23 yaşındaki savunmacı, sadece kupada 90 dakika görev aldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğithan'ın Ümraniyespor'la flörtte olduğu öğrenildi. İzmir ekibinde ön libero Furkan, sol bek Ufuk ve sağ kanat Emre'nin ardından Yiğithan ayrılan 4'üncü isim oldu.
Altınordu’da Yiğithan yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.