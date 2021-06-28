Altınordu’da Enis yolcu

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ı Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge'e yollamaya hazırlanıyor.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

BELÇİKA şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu, bu transferden 2.6 milyon Euro bonservis ücreti alacak, ayrıca Enis'in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edecek.

MİLLİ TAKIM DAVETİ ALDI

SON dakika pürüzü yaşanmaması halinde genç yıldız adayının önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ümit Milli Takım'da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım'a davet edilen genç golcü Enis Destan, geçen sezon Birinci Lig'de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü'yü 2.5 milyon Euro bedelle Almanya temsilcisi Freiburg'a gönderen Altınordu, Enis'in transferinin gerçekleşmesi halinde iknci kez Avrupa'ya oyuncu verecek.