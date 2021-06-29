Altyapısından yetiştirdiği genç yeteneklerle futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun oyuncuları için Avrupa kulüpleri gaza bastı. Forvet oyuncusu Enis Destan için Belçika ekibi Club Brugge ile 2.6 millyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alma konusunda el sıkışan İzmir ekibine, Burak İnce'den de büyük piyango vurdu. 17 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen devreye girdi.

Kırmızı- lacivertlilerin, genç futbolcu için 4 milyon Euro bonservis bedeli, bir sonraki satıştan da yüzde 25 pay talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Son iki sezondur Altınordu A Takımı'nda yer alan Burak İnce bir çok Süper Lig kulübünün de transfer listesinde yer alıyor. Ancak kırmızı-lacivertli kurmaylar genç futbolcunun, Süper Lig'de fazla süre alamayacağı ve gelişimine fazla katkı sağlayamayacağından dolayı Türkiye'de bir kulübe satmaya sıcak bakmıyor.

SEVİLLA DA PEŞİNDEN KOŞUYOR

ALTINORDU'NUN 17 yaşındaki genç yeteneği Burak için İspanyol ekibi Sevilla da yakından ilgileniyor. İzmir ekibi, Burak'ı 11 yaşındayken Manisaspor'dan Ozan Sol ve Mertan Caner gibi deneyimli oyuncuların bonservisini vererek almıştı.

ENES İÇİN GERİ SAYIM

ALTINORDU'NUN bu sezon vitrine çıkardığı Enis Destan'ın gelecek sezon Belçika temsilcisi Club Brugge de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

19 yaşındaki forvet oyuncusunun ilerleyen günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. Enis Destan bu sezon, lig, kupa ve play-off'ta görev yaptığı 30 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve üç golün hazırlıyıcısı oldu.

BEZİRCİLİOĞLU TEK ADAY

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği'nin seçimli olağan genel kurulu bugün Havagazı Fabrikası'nda saat 17.30'da başlayacak. Kongre öncesinde, camianın genç ve önemli isimlerinden Sinan Bezircilioğlu başkan adaylığını resmen açıkladı. Yıllardır özveriyle hizmet eden Başkan Samim Süloş'dan genel kurulda bayrağı devralmaya hazırlanan Bezircilioğlu, camianın önde gelen temsilcilerinden çok güçlü bir yönetim kurulu aday listesi hazırladı.