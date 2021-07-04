  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Aliağa FK yarı finalde

yarı finalde

Sarı-siyahlılar, BAL 2. Bölge çeyrek final maçında ’u Çağrı ve Enes’in golleriyle mağlup ederek, 3. Lig ışığını yaktı, rakip oldu

Aliağa FK yarı finalde

4.7.2021

Aliağa Futbol Kulübü, BAL 2. Bölge çeyrek final mücadelesinde Buca Zaferspor'u 2-0 mağlup etti, yarı finale adını yazdırdı. Sarı-siyahlılar, 40. dakikada Çağrı Alpaslan'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. Aliağa FK, 67. dakikada Enes Bakal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Aliağa FK, maçı kazanıp 3. Lig ateşini yaktı. Aliağa'nın yarı finaldeki rakibi, Bieksper Hacırahmanlıspor'u 3-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyaespor oldu. Yarı final mücadelesi 7 Temmuz'da tarafsız sahada oynanacak. 2. Bölge'de çeyrek final maçında Kuşadasıspor, Burdur ekibi Yeşilova Belediyespor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yendi, yarı finale yükseldi. 2. Bölge'de yarı finalin diğer maçı 7 Temmuz'da Kuaşadıspor ile Eskişehir Anadolu Ünivrsitesi arasında oynanacak.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aliağa FK yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.