Aliağa FK yarı finalde

Aliağa Futbol Kulübü, BAL 2. Bölge çeyrek final mücadelesinde Buca Zaferspor'u 2-0 mağlup etti, yarı finale adını yazdırdı. Sarı-siyahlılar, 40. dakikada Çağrı Alpaslan'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. Aliağa FK, 67. dakikada Enes Bakal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Aliağa FK, maçı kazanıp 3. Lig ateşini yaktı. Aliağa'nın yarı finaldeki rakibi, Bieksper Hacırahmanlıspor'u 3-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyaespor oldu. Yarı final mücadelesi 7 Temmuz'da tarafsız sahada oynanacak. 2. Bölge'de çeyrek final maçında Kuşadasıspor, Burdur ekibi Yeşilova Belediyespor'u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yendi, yarı finale yükseldi. 2. Bölge'de yarı finalin diğer maçı 7 Temmuz'da Kuaşadıspor ile Eskişehir Anadolu Ünivrsitesi arasında oynanacak.

■ SERVET SARUN