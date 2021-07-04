Altınordu’dan yakın takip

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da kurmaylar transferde önceliği defans hattına verdi. Kırmızı- lacivertliler, geçen sezon Bursaspor'da top koşturan Aykut Akgün'ü yakın takibe aldı. Savunma hattında Kahraman Demirtaş ve Sinan Osmanoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra İzmir ekibi, stoper bölgesine tecrübeli bir ismi almak istiyor. Bursaspor'dan ayrılan gurbetçi oyuncunun Altınordu'nun teklifine sıcak bakıyor. Almanya'nın Reutlingen ekibinde futbola başlayan 33 yaşındaki oyuncu Türkiye'de Trabzonspor, Giresunspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve son olarak Bursaspor kulüplerinde görev yaptı. Kariyerine orta saha olarak başlayan Aykut daha sonra stoper olarak görev yaptı. Bonservis sorunu bulunmayan deneyimli oyuncunun transfer için Altınordu kurmayların en kısa sürede temasa geçmesi bekleniyor. Aykut, 1. Lig'de 176 maçta forma giydi. Süper Lig'de 64 mücadelede oynadı ve 2 asist yapma başarısını gösterdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ