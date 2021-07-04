  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu’dan yakın takip

Altınordu’dan yakın takip

İzmir ekibi defans hattına Bursa’dan Aykut’ istiyor

Altınordu’dan yakın takip

4.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'da kurmaylar transferde önceliği defans hattına verdi. Kırmızı- lacivertliler, geçen sezon Bursaspor'da top koşturan Aykut Akgün'ü yakın takibe aldı. Savunma hattında Kahraman Demirtaş ve Sinan Osmanoğlu'nun takımdan ayrılmasından sonra İzmir ekibi, stoper bölgesine tecrübeli bir ismi almak istiyor. Bursaspor'dan ayrılan gurbetçi oyuncunun Altınordu'nun teklifine sıcak bakıyor. Almanya'nın Reutlingen ekibinde futbola başlayan 33 yaşındaki oyuncu Türkiye'de Trabzonspor, Giresunspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor ve son olarak Bursaspor kulüplerinde görev yaptı. Kariyerine orta saha olarak başlayan Aykut daha sonra stoper olarak görev yaptı. Bonservis sorunu bulunmayan deneyimli oyuncunun transfer için Altınordu kurmayların en kısa sürede temasa geçmesi bekleniyor. Aykut, 1. Lig'de 176 maçta forma giydi. Süper Lig'de 64 mücadelede oynadı ve 2 asist yapma başarısını gösterdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’dan yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.