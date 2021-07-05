Altınordu beklemede

1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, yeni sezon çalışmalarına başlamak için U19 takımının Türkiye Şampiyonası'nı bitirmesini bekleme kararı aldı. Normal şartlarda Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 5 Temmuz'da topbaşı yapmayı planlayan İzmir ekibi, altyapıdan A takıma dahil edilecek gençlerin dönüşüyle idmanlara başlayacak.

U19 TAKIMI'NI BEKLEYECEKLER

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın isteğiyle karar alındığı ifade edilirken, kırmızılacivertlilerin U19 takımı dün Antalya'da oynanan Play-Off çeyrek final maçında Adanaspor'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. TFF 1'inci Lig U19'un finali 10 Temmuz'da oynanacak. Altınordu ile sözleşmesi sona eren stoper Sinan Osmanoğlu, Ankaragücü ile prensip anlaşmasına vardı.