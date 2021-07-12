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Haberler Altınordu Altınordu'da flaş teknik direktör kararı: 2 sezon daha...

'da flaş teknik direktör kararı: 2 sezon daha...

. Lig ekiplerinden 'nun kulüp başkanı , teknik direktör ile 2 sezon daha birlikte olacaklarını açıkladı.

Altınordu'da flaş teknik direktör kararı: 2 sezon daha...
AA

12.07.2021, 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021, 18:45

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özkan, hiçbir şekilde dışarıdan antrenör almayacaklarını ve A takım teknik kadrosunun da 5 sezonda bir yenileneceğini belirterek, "Bu kararın uzantısı olarak A takım teknik direktörü Hüseyin Eroğlu hocamızla 2 sezon daha, yani 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da birlikte olacağız. 2023-2024 sezonundan itibaren A takım teknik direktörü yine içimizden biri olacak." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in kendilerinin yetiştiricilik hedeflerine uygun bir kulvar olduğunu kaydeden Eroğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Tecrübeli ağabey oyuncular ve yetiştirdiğimiz öz kaynak sistemindeki oyuncularımızı karma yaparak geride bıraktığımız 7 sezonun 5'ini, play-off hattının bir altında yedinci bitirdik. Hiçbir zaman Süper Lig için sıkmadık, ittirmedik. Adeta 'Siz önden buyurun, bizim daha zamanımız var.' demeye getirdik. Geçen yıl da play-off etabına kalarak Süper Lig'e çıkma finali oynadık. Neredeyse Süper Lig'e çıkıyorduk, Allah korudu."

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