Altınordu’nun kasası doldu

İzmir ekibi, Oğulcan Ülgün ve Metehan’ın satışından 7.5 milyon TL gelir elde etti

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play- Off finalini kaybederek Süper Lig biletini Altay'a kaptıran ve önemli bir gelirden olan Altınordu, yeni sezon öncesi sattığı oyuncularla yine kasasını dolduruyor. Altyapısından yetişen ön libero Oğulcan Ülgün'ü Süper Lig ekibi Konyaspor'a 3.5 milyon TL'ye satan İzmir temsilcisi, sol kanat Metehan Mimaroğlu için Adana Demirspor'dan 4 milyon TL bonservis geliri kazandı. Bu iki transferden 7.5 milyon TL kazanan Altınordu, 3 genç oyuncusunu da Avrupa'ya göndererek büyük bir gelir elde edecek. Kırmızı- lacivertli kulüpten ayrılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik, Hollanda'nın Fortuna Sittard takımı ile önümüzdeki hafta resmi sözleşme imzalayacak. Enis için Belçika'nın Club Brugge kulübünden 2.6 milyon Euro, Burak İnce'ye talip olan Alman ekibi Bielefeld'ten de 3 milyon Euro'ya gelir bekleniyor.