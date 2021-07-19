Altınordu, Niğde için alıcı arıyor

TFF Birinci Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapıdan yetişen genç oyuncuların deneyim kazanmaları için 2018 yılında satın aldığı 2. Lig takımı Niğde Anadolu FK'ya talip arıyor. Niğde Belediyespor'un 2 milyon TL'lik borcunu üstlenerek devraldığı kulübü şirketleştiren başkan Özkan, Niğde Anadolu FK ismiyle 3 sezondur bünyelerinde yer alan kırmızı-lacivertli kulübe tesis ve futbol okulu yatırımları yaptı. Kulübü yeniden Niğdelilere devretmeyi planlayan Özkan'ın yaklaşık 10 milyon TL istediği, ancak şehrin dinamiklerinden henüz bir girişim yapılmadığı öğrenildi. Başkan Özkan daha önce yaptığı açıklamada, "Maalesef bu işi 800 km öteden iyi yönetemedik. Gözden ırak olan, gönülden de ırak olurmuş" demişti.



LİGDEN TAKIMI ÇEKİCEK

Yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlik nedeniyle antrenmanlara başlamayan Niğde Anadolu FK ile bağlarını koparma kararı alan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın satış gerçekleşmemesi halinde takımı ligden çekebileceği iddia edildi. Niğde Anadolu Futbol Kulübü geçen sezon büyük zorluklar içinde kümede kalmayı başarmış ve büyük alkış almıştı.