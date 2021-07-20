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Haberler Altınordu Altınordu ince eleyip sık dokuyor

Altınordu ince eleyip sık dokuyor

Teknik direktör Eroğlu, gurbetçi transferinde titiz davrandıklarını, oyuncuları izlediklerini söyledi.

Altınordu ince eleyip sık dokuyor

20.7.2021

TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu oynatmayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, gurbetçi transferi yaparken oyuncuyu canlı izlemenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de özellikle gurbetçi futbolcu alırken kulüplerin büyük çoğunlunun oyuncunun videosunu izleyerek transfer yaptığını söyleyen teknik patron Eroğlu, "Biz Altınordu olarak kulübümüze uygun karakterde, gelişime açık isimleri öncelikle tespit ediyoruz. Daha sonra gidip futbolcuyu izliyoruz, ailesiyle bir araya geliyoruz. Video izleyerek yapılan transferleri uygun bulmuyorum" dedi. Altınordu'da son olarak gurbetçi futbolculardan stoper Kahraman Demirtaş serbest kaldıktan sonra Göztepe ile anlaştı. Daha önce kırmızılacivertlilerin yurt dışından kadrosuna kattığı Muhammed Mert, Anıl Koç, Mirkan Aydın, Kemal Rüzgar, Erdoğan Yeşilyurt gibi gurbetçiler Süper Lig ekiplerine transfer olmuştu.

SAVUNMAYA TAKVİYE
Dış transferde sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere'yi kadrosuna dahil eden Altınordu'nun, savunmaya takviye yapacağı ve oyuncu arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.

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