Erhan’a vize yok

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'i ıskalayan Altınordu'da talipleri olan kaleci Erhan Erentürk'ün ciddi bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulacağı öğrenildi. Geçen sezon kırmızı- lacivertli ekibin Play- Off finali oynamasında pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi ile Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor'un ilgilendiği ancak iki kulübün de resmi bir teklif sunmadığı ifade edildi. Altınordu ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Erhan Erentürk'ün eğer cazip bir teklif sunulmazsa yuvada kalması bekleniyor. Kırmızı- lacivertli ekiple mukavelesi 2022 yılında bitecek olan Erhan bu sezon satılmadığı takdirde İzmir ekibine hiçbir bonservis kazandırmadan ayrılacak.

KAYIP İSTEMİYOR

Yeni sezon öncesi dokuz futbolcusuyla yollarını ayıran kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisinde teknik heyetin daha fazla kan kaybı yaşamak istemediği dile getirildi. Altınordu'da Furkan, Ufuk, Emre Nefiz, Sinan, Yiğithan, Kahraman, Oğulcan, Yiğit Emre Çeltik ve Metehan Mimaroğlu'yla da yollar ayrıldı.