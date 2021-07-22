Altınordu beklemede

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a kaybederek Süper Lig şansını kaçıran Altınordu, kadrosunda birçok kayıp verdi. Transferde sadece İstanbulspor'dan Ali Dere'yi kadrosuna dahil edebilen kırmızı-lacivertlilerde Furkan, Ufuk, Emre Nefiz, Sinan, Yiğithan, Kahraman, Oğulcan, Yiğit Emre Çeltik ve Metehan Mimaroğlu'yla da yollar ayrıldı. Toplam 9 futbolcusuyla vedalaşan İzmir ekibinde Enis Destan ve Burak İnce'nin de Avrupa'ya gitmesi gündemde. Kalecisi Erhan'ı ise bırakmak istemeyen Altınordu'nun Kurban Bayramı'ndan sonra dış transfere ağırlık vereceği bildirildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sezon içerisinde takip ettikleri oyuncularla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Gidenlerin yerleri mutlaka dolacaktır. Her sezon olduğu gibi yine genç ve dinamik bir takım yaratacağız" dedi.

EROĞLU: BAŞARI TEKRARLANACAK

TEKNİK direktör Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "Altyapıdan gelecek çok kaliteli futbolcularımız da var. Geçen sezon ki başarımızı yeni sezonda da tekrarlamak istiyoruz."