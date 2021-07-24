Altınordu’dan dev hamle

Türkiye ve Avrupa'da altyapı organizasyonuyla örnek gösterilen Altınordu'nun taraftarları da bir ilke imza atmak için kolları sıvadı. Kırmızılacivertli kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan şimdi de bando eşliğinde tribünleri coşturan "Amigo Başkan" lakaplı İlyas Gönen, taraftar okulu projesiyle ses getireceklerini belirtti. İlyas Gönen, "Başkanımız Sayın Mehmet Özkan'ın yaptıkları ve destekleri tartışılmaz. Kulübümüzün, "İyi vatandaş, iyi birey, iyi futbolcu" sloganıyla eşleşen 'İyi taraftar' için yola çıktık. Tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde taraftar eğitimi vereceğiz. Tribünde nasıl hareket edilir bunların hepsinin eğitimi okulumuzda verilecek" ifadelerini kullandı.

GÖNEN: ARMA MİRAS YARINLARA

"Çocuklarıma bırakacağım tek miras Altınordululuk* diyen İlyas Gönen, "İşleri profesyoneller yönetince biz de bir Altınordu sevdalısı olarak eski başkanlık apoletlerimizi çıkardık ve taraftarı olarak tribündeki yerimizi aldık. Eski başkan olarak tribünde taraftarlar arasında yer almak beni çok mutlu ediyor. Taraftar beni aralarında görünce kendine çeki düzen veriyor. Takımımız önemli başarılara imza atıyor. Başkanımız ve teknik heyetimizin üzerine düşeni yapıyor. Biz de bu yüzden bir ilke imza atarak taraftar okulu açıyoruz. Sahadaki 12. güç olan taraftarın nasıl hareket edeceği maçın gidişatına göre nasıl tezahürat edeceğine, Fair Play ruhuyla nasıl tribünde yer alınır, anlatacağız" dedi.



OKUL ALSANCAK'TA OLACAK

ALTINORDU'DA uzun yıllar başkanlık yapan ve şimdi de tribünde taraftar olarak tribünde yer alan İlyas Gönen'in hayata geçirmeye hazırladığı, 'Taraftar Okulu' projesi için İzmir'in Alsancak semtinde bir yer kiraladıkları öğrenildi. Türkiye'de bir ilk olacak olan Altınordu Taraftar Okulu'nun kırmızı-lacivertli renklere gönül verenlere tribün kültürünü aktarması bekleniyor.



TARAFTAR KAN BANKASI OLACAK

Taraftar okulunun tüm Türkiye'ye yayılarak benimseneceğini belirten Altınordu eski başkanlarından ve taraftarlar derneği başkanı İlyas Gönen ayrıca, kendi aralarında kan bankası kuracaklarını ve taraftarlar arasında yaygınlaştıracaklarını dile getirdi. 66 yaşındaki İlyas Gönen, planladıkları taraftar okuluyla birlikte tribün olaylarının son bulmasını umuyor. Spor sahalarında yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarının ortadan kaldırılması, stat ve salonlarda taraftar taşkınlığı, küfür ve saldırıların önüne geçmek için hizmete giriyor.

FATİH ŞENDİL