Altınordu’da hedef Samet

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, stoper arayışlarında rotayı Adana Demirspor'un 1.90 boyundaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'a çevirdi. Kırmızı-lacivertlilerin, Samet'i kadrosuna katmak için Süper Lig'e yükselen Adana ekibiyle temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıda Keçiörengücü, ikinci devrede ise Adana Demirspor forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu toplam 22 maçta görev aldı. Adana temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak kırmızı-lacivertli ekibe katılması gündeme geldi.

SİNAN ÖRNEK DE LİSTEDE

Boluspor altyapısından yetişen Samet sırasıyla Arsinspor, Sancaktepe Belediyespor, Şanlıurfaspor kulüplerinde de oynadı. Stoper olarak görev yapan Samet Akaydın, kariyerinde görev yaptığı 233 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısını gösterdi. Altınordu'nun listesinde Hatay'dan ayrılan Sinan Örnek de bulunuyor.

KAMP SÜRÜYOR

ALTINORDU'NUN ikinci etap kamp çalışması kendi tesislerinde sürüyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Fiziksel anlamda hızlı bir şekilde gelişimimizi devam ettiriyoruz. Özellikle takımımın saha içi organizasyonlarını ve oyun sistemini en iyi şekilde yapabilmesi anlamında teorik ve uygulamalı çalışmalarımız devam ediyor çünkü bizim en büyük gücümüz oyun sistemimiz olacaktır" diye konuştu.