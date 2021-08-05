Erhan piyangosu

TFF Birinci Lig kulüplerinden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, Bursaspor'la anlaştı. Transfer yasağını kaldıran Bursaspor'un yeni yönetimi hem Altınordu ile hem de Erhan'la el sıkıştı. İzmir temsilcisinin bu transferden 3 milyon TL bonservis bedeli elde ettiği, tecrübeli kalecinin başka bir kulübe transferinden ise yüzde 25 pay alacağı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli ekiple vedalaşan kaleci Erhan'ın Bursaspor kampına katılmak için tesislerden ayrıldığı ifade edildi. Altay altyapısında yetişip, Karşıyaka'da profesyonel olan 26 yaşındaki başarılı file bekçisi, 2018-19 sezonundan bu yana son 3 sezonda Altınordu'nun kalesini korudu. Geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'da kaleci Erhan, 37 maçın tümünde toplam 3330 dakika görev yaparak takımının başarısında önemli pay sahibi oldu. İzmir ekibi Erhan'ın da gidişiyle birlikte geçen sezondaki kadrosundan toplam 10 futbolcuyla yollarını ayırmış oldu.