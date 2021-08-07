  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altınordu Altınordu kaleci almayacak

Altınordu kaleci almayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kaleci transferi yapmayacaklarını açıkladı. Kırmızı-lacivertlilerde son olarak kaleci Erhan Erentürk hafta içinde Bursaspor'a transfer olurken, teknik patron Eroğlu, yeni bir 1 numara arayışında olmadıklarını söyledi. Eroğlu, Altınordu'nun bundan sonra kaleci transferi yapmayacağını vurguladı.

Altınordu kaleci almayacak
DHA

07.08.2021, 15:52

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kalecilerimiz Ali Emre Yanar, Emirhan Emir ve Mertcan Dağlı ile yola devam edeceğiz. Artık kalemizi öz kaynaktan yetişmiş isimler koruyacak. Çok güçlü bir kaleci departmanımız var. Akademimizden yetişen genç kaleciler sırasıyla A takım formasını giyecek. Hepsi zaten genç milli takımlarımızın kalecileri" diye konuştu.

KALECİLERİ PARLATIP SATTI
Altınordu, Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a vererek 5'inci kez bir kulübe kaleci satışı gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler daha önce Berke Özer'i 1 milyon 250 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye gönderirken, Erce Kardeşler'i 2.5 milyon TL'ye Muhammet Taha Tepe'yi ise 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzonspor'a yollamıştı. Ozan Can Oruç'u ise 200 bin Euro'ya Konyaspor'a gitmişti. İzmir vitrine çıkardığı file bekçilerini satarak önemli gelirler elde etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu kaleci almayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.