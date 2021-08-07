Altınordu kaleci almayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kaleci transferi yapmayacaklarını açıkladı. Kırmızı-lacivertlilerde son olarak kaleci Erhan Erentürk hafta içinde Bursaspor'a transfer olurken, teknik patron Eroğlu, yeni bir 1 numara arayışında olmadıklarını söyledi. Eroğlu, Altınordu'nun bundan sonra kaleci transferi yapmayacağını vurguladı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kalecilerimiz Ali Emre Yanar, Emirhan Emir ve Mertcan Dağlı ile yola devam edeceğiz. Artık kalemizi öz kaynaktan yetişmiş isimler koruyacak. Çok güçlü bir kaleci departmanımız var. Akademimizden yetişen genç kaleciler sırasıyla A takım formasını giyecek. Hepsi zaten genç milli takımlarımızın kalecileri" diye konuştu.



KALECİLERİ PARLATIP SATTI

Altınordu, Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a vererek 5'inci kez bir kulübe kaleci satışı gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler daha önce Berke Özer'i 1 milyon 250 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye gönderirken, Erce Kardeşler'i 2.5 milyon TL'ye Muhammet Taha Tepe'yi ise 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzonspor'a yollamıştı. Ozan Can Oruç'u ise 200 bin Euro'ya Konyaspor'a gitmişti. İzmir vitrine çıkardığı file bekçilerini satarak önemli gelirler elde etti.