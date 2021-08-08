İlk özel sınavında 2'nci Lig takımı Somaspor'a 2-1 yenilip, ikinci özel randvuda 3'üncü Lig ekibi Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, dün de Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Kadrosundaki 10 oyuncuyla yollarını ayırıp, 2 takviye yapan Altınordu, altyapısından yetişen genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yeni sezona hazırlanıyor.
Altınordu 3 puana hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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