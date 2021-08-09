Altınordu kaleci parlatıp satıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a vererek 5'inci kez bir kulübe kaleci satışı gerçekleştirdi. Kırmızı- lacivertliler daha önce Berke Özer'i 1 milyon 250 bin Euro'ya Fenerbahçe'ye gönderirken, Erce Kardeşler'i 2.5 milyon TL'ye Muhammet Taha Tepe'yi ise 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzonspor'a yollamıştı. Ozan Can Oruç ise 200 bin Euro'ya Konyaspor'a gitmişti.

KALEYE TAKVİYE YAPMAYACAK

İzmir ekibi vitrine çıkardığı file bekçilerini satarak önemli gelirler elde etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayacaklarını açıkladı. Eroğlu, "Kalecilerimiz Ali Emre Yanar, Emirhan Emir ve Mertcan Dağlı ile yola devam edeceğiz. Artık kalemizi öz kaynaktan yetişmiş isimler koruyacak. Akademimizden yetişen genç kaleciler sırasıyla A takım formasını giyecek. Hepsi zaten genç milli takımlarımızın kalecileri" diye konuştu.