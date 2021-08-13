Altınordu hareketli

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, dış transferde hareketli günler yaşıyor. Dış transferde İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile anlaşan kırmızılacivertliler, üçüncü transferini orta sahaya yaptı. İzmir ekibi, gurbetçi ön libero Kürşad Sürmeli ile anlaştı. Son olarak Hollanda'da MVV Maastricht forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle en az 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SAVUNMAYA DA YENİ İSİM

Altınordu, geçen sezon 1'inci Lig Play-Off finalinde tek golle mağlup olup Süper Lig fırsatını kaptırdığı rakibi Altay'dan Berkay Sülüngöz'e de kanca attı. Siyah-beyazlılarda kadrodan elenen 25 yaşındaki gurbetçi stoperin alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği, bonservis sorununu çözdüğü takdirde Altınordu'ya imza atacağı öğrenil di.

AVRUPA LİGİ TECRÜBESİ VAR

ALTAY'DA geçen sezon forma giyen gurbetçi savunmacı Berkay Sülüngöz, altyapı eğitimini İsviçre'de Basel ekibinde alırken Avrupa Ligi deneyimine de sahip. 25 yaşındaki futbolcu Vaduz ile 6 kez uluslar arası arenada sahaya çıkmayı başardı.

HÜSEYİN EROĞLU OLDUKÇA İDDİALI

TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sezon da kendilerine güvendiklerini belirterek, başarılı olacaklarına inandığını söyledi. Eroğlu, "Kendimize güveniyoruz. Bu sezon başarılı olacağımızı düşünüyorum. Belki ilk haftalarda zorlanabiliriz ama sistemin işleyeceğini, çok başarılı olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.