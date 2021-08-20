Altınordu’nun derdi stoper

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp cumartesi günü evinde Tuzla ile oynayacak Altınordu, stoper arıyor. Bu sezon birçok futbolcuyla yollarını ayırıp az sayıda takviye yapan kırmızı-lacivertlilerde teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun defansa mutlaka takviye istediği bildirildi.

SAVUNMADA BEŞ KİŞİ AYRILDI

Yönetimin de Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Eroğlu'nun isteğini yerine getireceği kaydedildi. Sezon bitimiyle birlikte Altınordu'da stoperler Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yiğithan Güveli, Sahan Akyüz ve Recep Yemişçi takımdan ayrılmıştı. İzmir ekibi Tuzlaspor'la geçen sezon oynadığı 2 maçın 1'ini kazanırken, 1'ini kaybetti. İzmir'deki müsabaka 3-2 Altınordu'nun üstünlüğü ile sonuçlanırken; kırmızı-lacivertliler, İstanbul'da ise rakibine 4-1 kaybetti.