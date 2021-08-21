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Altınordu evinde

Ligin ilk maçında Ankara Keçiörengücü ile berabere kalan İzmir temsilcisi, bugün Bornova Stadı’nda saat 21.45’te güçlü rakibi Tuzlaspor’u konuk edecek.

Altınordu evinde

21.8.2021

TFF 1. Lig'de sezona Ankara Keçiröngücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu, bugün evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 2 ile TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Eroğlu, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız, heyecanlıyız. Tuzlaspor iyi bir takım. Biz de maça iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. 3 puanın bizim olmasını istiyoruz" dedi. İzmir ekibi geçen sezon evinde rakibini 3-2 mağlup ederken, deplasmanda ise Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti.

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