Altınordu evinde

TFF 1. Lig'de sezona Ankara Keçiröngücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu, bugün evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 2 ile TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Eroğlu, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız, heyecanlıyız. Tuzlaspor iyi bir takım. Biz de maça iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. 3 puanın bizim olmasını istiyoruz" dedi. İzmir ekibi geçen sezon evinde rakibini 3-2 mağlup ederken, deplasmanda ise Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti.