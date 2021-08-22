Altınordu’nun gücü yetmedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, evinde oynadığı maçta Tuzlaspor'a 3-1 yenildi. 8. dakikada Ferhat'ın kullandığı serbest atışta Bardhi topa ayak koydu: 0-1. 13'te Safa'nın sağdan sert ortasında kaleci Ali Emre Yanar sektirdi. Yusuf Arslan topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. 17'de Ali Dere, istediği gibi vuramadı. 20'de Ahmet İlhan'ın hatalı pasında araya giren Pedersen'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı. 21'de Erhan Kartal'ın sağdan arka direğe yaptığı ortada İsmail topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2. 31'de Emircan'ın sağdan ortasında Ahmet İlhan güzel vurdu: 1-2. 37'de Ahmet Yazar'ın şutunda kaleci Ali Emre Yanar topu kornere attı.

AHMET İLHAN YARARLANAMADI

41'de Safa'nın şutunda Ali Emre Yanar'ın müdahalesine rağmen top üst direkten dışarıya çıktı. 45+1 Tayfun, serbest atıştan müthiş bir gol attı: 1-3. 53'te Safa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Ali Emre Yanar'da kaldı. 54'te Pedersen'in şutunda kaleci gol izni vermedi. 57'de Ahmet İlhan'ın yakın mesafeden şutunda kaleci Angeler topu kornere gönderdi. 90+2'de Ahmet İlhan'ın güzel şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az fakla auta gitti. Altınordu maçı 3-1 kaybetti.

Hüseyin Eroğlu'ndan tek değişiklik geldi

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Tuzlaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Keçiörengücü ile oynanan ilk maçta Ahmet Dereli'ye ilk 11'de görev veren genç teknik adam, dünkü karşılaşmada Dereli'yi yedek kulübesine çekerken yerinde Enis Destan'ı oynattı. İzmir temsilcisi, maç öncesi 4 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. U19 takımı oyuncuları Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem ve Muhammet Zişan Turan da profesyonel sözleşmeye imza attı. ALFA İdari Direktörü Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can da sporcuların sevinçlerine ortak oldu.

MINI YORUM

Ya tecrübe artacak ya da is zorlasacak

ALTINORDU, daha ligin ikinci maçında Tuzlaspor karşısında 'Tuzla buz' oldu. Kağıt üzerinde uygulanan sistem ve öz kaynaktan oyuncuları oynatma anlayışı çok doğru. Ancak bunu saha içinde uygulama anlamında çok büyük sıkıntılar var. Tecrübeli futbolcuları bulunan Tuzlaspor karşısında Altınordu'nun gençleri eriyip gitti. Defansta yapılan hatalar, orta sahada kaptırılan toplar, sonuç getirmeyen ataklar İzmir ekibinin başını çok ağarttı. Sonuç olarak dünkü karşılaşmada ilk 11'de öz kaynaktan gelen 8 oyuncu oynadı. Fakat sahada ayakta kalan çok istekli olan bir tek 33 yaşındaki Ahmet İlhan vardı. Gençlerdeki tecrübe artar, hatalar da en aza inerse Altınordu çok can yakar. Aksi halde işler çok zorlaşır.

Serafettin ÇIRACI