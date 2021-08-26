Göztepe atakta

Spor Toto Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki maçta tek puan alabilen Göztepe yönetimi transfere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, önceliği stoper ile sağ ve sol bek takviyesine verirken teknik direktör Ünal Karaman, yönetimden orta sahaya da bir isim istedi. Orta alanda yeni transfer ve Soner'in kötü performansları sonrası Karaman, yönetime Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın alınması için talipte bulundu.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Bordo-mavili ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki oyuncu Göz-Göz'ün radarına girdi. Göztepe'nin daha önce de gündemine gelen Parmak için teknik patron Karaman'ın çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Abdul-kadir Parmak'a Süper Lig'de Alanyaspor ve Konyaspor'un da ilgisinin olduğu ifade edilirken, başarılı orta sahanın Kara-deniz ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bordo-mavili yönetimle bonservis pazarlığına oturacak olan kur-maylar, ortak nok-tada buluşamazsa kiralık formülünü devreye sokacak. Sarı-kırmızılılar, futbolcudan olum-lu dönüş alırken transferi en kısa sürede mutlu sonla noktalamayı hedefliyor.



İZMİR'DE DE FORMA GİYDİ

Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir, kiralık olarak Altınordu forması da giydi. 2016- 2017 sezonunda İzmir'de görev yapan 26 yaşındaki orta saha 1461 Trabzon, Ümraniye ve Adana Demir'de de top koşturdu.



ÜNAL KARAMAN DEĞİŞTİRECEK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, ilk iki maçta sergilenen olumsuz futbol nedeniyle kadroda değişime gidiyor. Deneyimli çalıştırıcı 1-1 berabere biten Antalyaspor ve yenilgiyle sonuçlanan Yeni Malatya maçının on birlerinde rotasyon yapacak. Pazar günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Göztepe'de ilk iki maça forvet olarak çıkan Makedon futbolcu Adis yedek kulübesine çekilecek. Adis'in yerine ileri uçta Cherif Ndiaye'ye yer verecek olan Karaman, sol kanatta Baku'yu değerlendirecek. Tijanic'i orta alanda aksaması nedeniyle Malatya karşısında yedek oturtan Karaman, bu 90 dakikada Beykan Şimşek'i sahaya sürerek çözüm aramıştı. Ancak Beykan'dan da umduğunu bulamayan Karaman'ın bu kez Soner-Obinna ikilisinin yanına Yalçın Kayan'ı monte edebileceği öğrenildi.



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