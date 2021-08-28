Altınordu’ya talih kuşu

ALTINORDU uzun süredir elden çıkarmaya çalıştığı pilot takımı TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Bir süredir genç ve kadroya giremeyen oyuncuları için pilot takım arayışını sürdüren sarı-kırmızılılar sonuca ulaştı. Sarı Kırmızılılar, pilot takım olarak Niğde Anadolu FK ile anlaşma sağladı. Altınordu Kulübü Başkanvekili ve CEO'su Barış Orhunbilge de gelişmeyi doğruladı. Orhunbilge, "Niğde Anadolu FK'nın G.Saray'ın pilot takımı olması için prensip anlaşmasına vardık. Galatasaray ile kulübümüz Altınordu arasında hukuki ve mali detaylar konuşuluyor. Kısa bir süre içerisinde bu işin resmiyete kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.



İSTANBUL'A ŞANSI TUTUYOR

TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor'u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefleyen Altınordu, son yıllarda rakibine boyun eğmiyor. Kırmızı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi. Altınordu, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. İç saha deplasman ayrımı yapmadan her maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.