Altınordu yine kayıp

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 yenildi. Kötü bir performans sergileyen İzmir ekibi, geride kalan 3 haftada galibiyetle tanışamadı. 6. dakikada Melih'in uzaktan şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti. 12'de Oğuzhan'ın sağdan ortasında topla buluşan Ethemi, Cajic'i gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 17'de Ethemi'nin kullandığı korner atışında Atchom'un kafa şutunda top yandan auta gitti. 28'de Mehmet çıkardı, Uygar Mert'in yakın mesafeden şutunda kaleci Ali Emre Yanar gol izni vermedi.

ETHEMİ İKİ ASİST YAPTI

37'de Ethemi'nin güzel şutunda kaleci topu kornere attı. 51'de Ethemi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kaan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi. 59'da Ethemi'nin pasında Melih, müthiş bir gol kaydetti: 2-0. 73'te Uygar Mert'e çok sert giren Muzaffer direkt kırmızı kartı gördü. 81'de İbrahim'in ceza sahası içinde dönerek şutunda top üstten dışarıya çıktı. 82'de Oğuzhan'ın pasında Berkay, kaleci Ali Emre Yanar'ı avladı: 3-0. Altınordu karşılaşmayı 3-0 kaybetti.



EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor maçının ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Tuzlaspor randevusunda görev verdiği Rahmi Salih Kaya'yı bu kez yedek kulübesine çekerken yerinde Furkan Metin oynadı. Transfer görüşmeleri için Avusturya'ya giden Enis Destan'ın yerinde de forvet hattında Hüsamettin Yener ilk 11'de sahaya çıktı. Şeref Özcan da yedekler arasındaydı.