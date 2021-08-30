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Haberler Altınordu Enis Destan veda etti

Enis Destan veda etti

Altınordu’nun yıldız golcüsü Salzburg ile görüşme yapmak üzere takımdan ayrılarak Avusturya’ya gitti.

Enis Destan veda etti

30.8.2021

ALTINORDU'NUN genç yıldızı Enis Destan, takımının İstanbulspor ile oynayacağı maç için geldiği İstanbul kampından ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan golcü futbolcu, transfer görüşmeleri yapmak için Avusturya'ya gitti. Avusturya Ligi ekibi Salzburg, genç futbolcu için 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif etmesi üzerine kulübü Altınordu oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi. 19 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri için Avusturya'ya gitti. Almanya ve Avusturya'dan bir çok teklif alan Enis Destan, Salzburg ile anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek. Avusturya'dan bir takımın daha Destan ile ciddi şekilde ilgilendiği ve resmi teklif yapacağı öğrenildi.

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