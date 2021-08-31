Kırmızı alarm

TFF 1. Lig'de 3. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu, 1 puanda kalarak düşme hattına geriledi. Kırmızı- lacivertliler, milli maç nedeniyle lige verilen araya son 4 takım arasında 16. sırada girdi. İlk haftada deplasmanda Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Tuzlaspor'a 3-1 yenilen İzmir temsilcisi, son olarak İstanbul'dan 3-0'lık mağlubiyetle dönerek 3 maçta kalesinde 7 gol gördü, 2 gol atabildi. Geçen sezonun ilk 3 haftasında 6 puan toplayan İzmir ekibi, aynı başarıyı şimdi gösteremedi.

EROĞLU: TOPARLANACAĞIZ

İstanbulspor maçının 73. dakikasında kırmızı kart gören Muzaffer Kocaer, İzmir'de oynanacak Bursaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Her yıl yeniden kurulan bir takımla zorlu bir ligde mücadele ettiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımda genç oyuncu sayısının fazla olduğunu, milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti. Eroğlu, "2000 doğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Gelişimin ilerlemesi için kazanmak gerekiyor. Kısa sürede toparlanacağız" diye konuştu.



VOLKAN HAMLESİ

ALTINORDU, dış transferde Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'la sözleşmesi sona eren stoper Volkan Fındıklı ile prensip anlaşmasına vardı. Marmarisspor altyapısında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Dardanelspor ve Anadolu Selçukluspor takımlarında da oynadı. 2014-2015 sezonundan bu yana Konyaspor'da top koşturan, Süper Lig'de 96 maça çıkan 1.91 boyundaki Volkan, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli defans oyuncusu İzmir ekibinin dış transferde anlaştığı 4. futbolcu oldu.