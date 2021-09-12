Altınordu siftah peşinde

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 16. sırada yer alan Altınordu, milli ara sonrası bugün evinde aynı puanla bir basamak üstünde yer alan Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maçın biletleri VIP 100, numaralı tribün 30 TL olarak belirlendi. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sağ kanat Şeref ile kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Muzaffer forma giyemeyecek. Ağrıları olan ön libero Kürşad'ın durumu maç saatinde netleşecek. Kırmızı-lacivertlilerde transfer döneminin son günlerinde takıma katılan yeni transferlerden sağ bek Rıdvan ile stoper Volkan şans verilmesi halinde ilk kez Bursaspor karşısında görev alacak.