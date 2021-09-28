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Haberler Altınordu Altınordu bir var, bir yok

Altınordu bir var, bir yok

Altınordu bir var, bir yok

28.9.2021

TFF Birinci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek 7 puanda kalan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Altınordu, ligde istikrarsız bir görüntü sergiledi. Ligin 3. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 3-0 yenildikten sonra evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup eden İzmir ekibi, bir sonraki hafta konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 3-2 kaybetti. Bu maçın ardından Denizlispor'u 2-1 yenerek moral bulan Altınordu, son olarak Bandırma'dan eli boş dönerek istikrarsız gidişini sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler geride kalan 7 haftada puan aldığı her maçın ardından sahadan boynu bükük ayrıldı. İlk kez 2'de 2 yapma ve ilk dış saha galibiyetini alma fırsatını kaçırdı.

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