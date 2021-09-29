Enis golü unuttu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon attığı 13 golle Play-Off finali oynayan kırmızı- lacivertli takımın en skorer ismi olan Enis Destan, bu sezon gol yollarında sessiz kaldı. Son 2 haftada oynanan Denizlispor ve Bandırmaspor (D) karşılaşmalarında yedek soyunan genç santrfor, görev aldığı 5 maçta 209 dakika sahada kalıp skora katkı sağlayamadı. İsmi sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan, lig başında transferi kapıdan dönen 19 yaşındaki Enis, bu sezon sadece Ümit Milli Takım formasıyla İskoçya karşısında gol sevinci yaşadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, genç golcüyü ilk 11'de sahaya sürdüğü Tuzlaspor maçında 58. dakikada, Bursaspor ve Gençlerbirliği (D) müsabakalarında ise devre arasında oyundan aldı. Yedek soyunduğu Keçirörengücü (D) randevusunda 70'de oyuna giren Enis Destan, Denizlispor maçında kulübeden çıkamadı.

İSTANBULSPOR RANDEVUSUNDA YOKTU

ENİS son olarak Bandırma deplasmanında 55. dakikada sahaya adımını attı. Milli forvet, transfer görüşmesi için Avrupa'ya gittiği dönemdeki İstanbulspor deplasmanında kadroda yer almadı.