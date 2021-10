Burak İnce fırtınası

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian'da yer alan araştırmada 'Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler' listesinde yer aldı. Gelecek vaadeden 60 oyuncu arasına giren 17 yaşındaki oyuncu konusunda şu bilgiler paylaşıldı: "17 yaşında A Takım'da yıldızı parladı. Geleceği oldukça açık. Muhteşem bir tekniği ve dripling kabiliyeti var. En önemli yeteneği vizyonu ve oyunu okuyabilmesi. Sol ayaklı genç oyuncu mükemmel bir tekniğe ve top sürme yeteneğine sahip. İnce, geçen sezon üst lige yükselmeyi kıl payı kaçıran Altınordu formasıyla 30 maçta altı gol kaydetti. Burak nadir bulunan bir yetenek, gücü ve kondisyonu geliştikçe daha da iyi olacak."

EROĞLU: ÇOK YETENEKLİ

Devre arasında Alman ekiplerinden Arminia Bielefeld ya da Bayer Leverkusen'e imza atacak Burak İnce için Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Burak'ın çok yetenekli futbolcu olduğunu belirterek, "Oyunun fiziksel tarafında çalışırsa Real Madrid seviyesinde bir oyuncu olacak" dedi.



EMRE DE LİSTEDE

THE Guardian gelecek vaadeden 60 oyuncu arasında Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile ilgili bilgilere de yer verdi. The Guardian, Emre Demir'in Barcelona'ya giderek önünün açıldığını ve yıldızının burada daha çok parlayacağını belirtti. Genç yıldızın bitmek bilmeyen bir enerjiye sahip olduğunu, oyunu çok iyi okuduğunu ifade eden The Guardian, Emre Demir'in uzun yıllar boyunca Barcelona'da görev yapabileceğini ifade etti.



15 YAŞINDA A TAKIMDA GÖREV YAPTI

BURAK İnce ilk kez 2019- 2020 sezonunda 15 yaşındayken Altınordu A takım forması giydi. Genç yıldız adayı o sezon 1. Lig'de 21 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. 2020-2021'de ligde 28 maçta 5 gole imza atan Burak, kupada 2 müsabakada 1 gol kaydetti. Burak İnce, bu sezon Altınordu formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.