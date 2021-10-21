Altınordu’nun stat ısrarı

Kasım ayında kapılarını açması planlanan Alsancak Stadı'nda kullanım hakkı olduğunu savunan Altınordu Spor Kulübü Derneği, stat ile ilgili talebini dün bir kez daha yineledi. Kulübün, konu ile ilgili gazetelere bir ilan verilmesinin ardından dün bir basın toplantısı düzenleyen dernek başkanı Sinan Bezircilioğlu, 1962 yılında Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları protokolün fotokopilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yapılan protokole göre o dönem Altınordu'ya ait olan Halk Sahası'nın bulunduğu 15 bin 500 metrekarelik arazinin devlete tahsis edildiğini, bunun karşılığında kulübe aynı arazide 1500 metrekarelik bir alanda yeni bir bina inşaa edilerek ilk maddenin hayata geçirildiğini söyleyen Bezircilioğlu, Alsancak Stadı'nı içeren ikinci maddenin ise gerçekleşmediğini dile getirdi.

TEMİZLİK ESNASINDA BULUNDU

Protokole göre Alsancak Stadı'nın ön cephesinde yapılan binanın idareye ait kısmı hariç yarısının Altınordu'ya tahsis edilmesi gerektiğini, saha ve tesisin ise Altay ile ortaklaşa kullanılması gerektiğini ifade eden Bezircilioğlu, "Bina ile ilgili devletimizle, sahada ise kardeş kulübümüz Altay ile kullanım ortaklığımız söz konusu. Devletin temsilcisinin imzası ve dönemin İzmir valisinin onayı olan bu protokolün gerekliliğini devlet büyüklerimizin yerine getirmesini arz ve talep ediyoruz" dedi. Protokolün 2006 yılında kulüp binasındaki temizlik sırasında bulunduğunu kaydeden Bezircilioğlu, "Protokolün aslı devlet arşivinde duruyor. 15 yıldır gerekli girişimleri yaptık ancak devletimizle ters düşecek bir gelenekte olmadığımız için yasal yola başvurmadık. Yeni stat bitmek üzere. Sadece hakkımız olanı istiyoruz. Hukuki adımımız olamaz" dedi.

■ BERKE ÖZBAY