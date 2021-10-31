İzmir’in günü olsun

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Bld'ye 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928, bugün Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak. Şanlıurfa GAP Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi 13 puanla 5. sırada, Şanlıurfa ekibi ise 12 puanla 9. basamakta yer alıyor. Bucaspor 1928, kazanarak Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler son olarak kupada Eyüpspor'a 2-0 yenilerek elenmişti.

KSK'DE TEK HEDEF PUAN

Büyük umutlarla başladığı TFF 3. Lig 3. Grup'ta, oynadığı 9 maçta yalnız son iki sıradaki Karabük ve Ceyhan'ı yenip 11 puanla alt sıralarda kalan Karşıyaka ise Karbel Karaköprü Bld'yi çıkış yakalamak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü 14.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda dizinde ödem bulunan Mustafa Aşan forma giyemeyecek. Teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetimindeki son 2 maçı 4 puanla geçen İzmir ekibi, zirvenin 11, Play-Off hattının 5 puan gerisinde 11. sırada bulunuyor. Karaköprü'nün ise 13 puanı var.

EGE'DE GÜNÜN PROGRAMI

2. Lig Kırmızı Grup'ta 14.00'te Sarıyer- Bodrum, Sivas Bld.-Somaspor ve Turgutlu-İnegöl, Beyaz Grup'ta Nazilli Bld.-Isparta 32 Spor ile Uşak Spor-Pendikspor karşılaşmaları oynanacak. 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopa, Bergama Bld., 3. Lig 2. Grup'ta Şile Yıldız-Kızılcabölük maçları yine saat 14.00'te başlayacak. 3. Lig 3. Grup'ta ise Fethiye-Tepecikspor arasındaki müsabaka saat 19.00'da start alacak.

İKİ TAKIM DA KUPADAN ELENDİ

Bucaspor 1928, hafta içinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Eyüpspor'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşıyaka ise kupada bir diğer İzmir ekibi Menemenspor'a son dakikada 1-0 yenilerek elenmişti.