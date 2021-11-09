Altınordu’dan en kötü seri

Eyüpspor’a yenilerek üst üste 4. yenilgisini alan İzmir ekibi, 13 yıl sonra aynı sendromu yaşadı

SPOR Toto 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği maçta Eyüpspor'a 2-1 yenilerek art arda 4. yenilgisini alarak 18. sıraya gerileyen Altınordu, 13 yıl sonra en kötü mağlubiyet serisine imza attı. En son 2008 yılında 2. Lig'de üst üste 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, bu sezon da milli maç arasına 4 yenilgiyle girerek 13 yıl önceki serisine yakın bir performans sergiledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan dönemi öncesi 2008'de 2. Lig Kademe Grubu'nda üst üste Bucaspor (D), Denizli Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu (D), Akhisarspor, Fethiyespor (D) ve Adana Demirspor'a kaybeden Altınordu, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor (D) ve son olarak Eyüpspor'a boyun eğdi. İzmir temsilcisi, futbol şubesini şirketleştirdiği 2012 yılından bu yana ilk kez 4'te sıfır çekti.