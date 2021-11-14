Altınordu Juve’den Ottolini’yi ağırladı

İtalya Serie A temsilicisi Juventus'un Transfer Departman Koordinatörü Marco Ottolini, İzmir temsilcisi Altınordu'yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İzmir ekibinin Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarette Ottolini'yi Altınordu Futbol Akademisi Direktörü Hande Özel, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, ALFA idari personeli, antrenörler ve sporcular karşıladı.

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İtalyan futbol adamı, Metin Oktay Yerleşkesi'ne girdiği andan itibaren hem antrenörler hem de sporcularla yakından Marco Ottolini, tesislerin çok fantastik bir yer olduğunu belirterek, "Tesisleriniz her yönüyle çok farklı bir yer. Burada çok güzel bir tesis gördüm. Sporcularınız futbolculuk eğitimlerinin yanı sıra günlük yaşamı da öğreniyor. Burada kullanmış olduğunuz kişisel metotları da beğendim. Yine genç oyuncuların mantalitesini geliştirmek için imkanlar çok güzel. Bunu devam ettirmek bence çok önemli. Altınordu Kulübü yıllardır ektiklerini biçmeye başladı. Türk futbolu adına çok güzel işler yapılıyor. Emek veren herkesi kutluyoruz" ifadelerini kullandı.