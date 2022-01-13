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Haberler Altınordu Ali Emre’ye kanca

Ali Emre’ye kanca

Altınordu’nun kalecisini Danimarka ekibi Nordsjaellad transfer listesine aldı. Yönetim genç file bekçisinin bonservisini 500 bin Euro olarak belirledi

13.1.2022

Ali Emre’ye kanca
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar'a Danimarka Süper Lig ekibi FC Nordsjaelland'ın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'da oynadıktan sonra bu sezon kırmızı- lacivertli ekipte birinci kaleci konumuna gelen 23 yaşındaki file bekçisinin devre arasında yuvadan uçabileceği belirtildi. Danimarka temsilcisinin önümüzdeki günlerde İzmir ekibine resmi teklif sunması beklenirken, kırmızı-lacivertlilerin kaleci Ali Emre için 500 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferinden yüzde 25 pay talep ettiği de gelen haberler arasında. Yıldız eldiven bu sezon kırmızı- lacivertli formayla 19 karşılaşmaya çıkarken kalesinde 36 gole engel olamadı.