Altınordu’da şenlik var

SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu'nun İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde geleneksel olarak düzenlediği Altınordu Felsefe Kardeşliği (AFEK) Turnuvası'nın açılışı yapıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulüp olarak çocuk şenliklerine çok önem verdiklerini vurguladı.

Başkan Özkan, "Türkiye genelinde 180 tane futbol okulumuz var ama bunun dışında 150 civarında felsefe kardeşliği yapmış olduğumuz yetiştirici odaklı spor kulüpleriyle iş birliği içerisindeyiz. Şu anda turnuvamıza katılanların hepsi 11-12 yaşındaki çocuklarımız. Bizim esas amacımız, çocuklar çocukluklarını yaşasın istiyorum. Çocuklarımız devamlı ders çalışıyorlar. Sömestr tatilinde çocuklarımız çıksınlar sokağa oyun oynasınlar. Çocukluklarını yaşasınlar ama bilgisayar ve cep telefonundan uzak dursunlar. Bu anlamda hareketli topluma doğru geçiş yapalım. Sağlıklı toplum olalım" diye konuştu.

MAXİMİLİAN STUMPF VE KETTNER'DEN ZİYARET

ALTINORDU, geçtiğimiz hafta sonunda Alman Gençlik Geliştirme Antrenörü Maximilian Stumpf ve Futbol Eğitimi Yazarı Thomas Kettner'i ağırladı. Altınordu'nun 4 gün boyunca misafiri olan heyet, kulübün tüm tesislerini gezerek başkan Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Antrenörleri ve yöneticileri ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Stumpf, "Buradaki atmosfer çok harika. Genç futbolcunun gelişimi için herşey var" dedi.