Anıl fırsat tepti

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Anıl Arıcıoğlu, ikinci yarının ilk 2 maçında bulduğu forma şansını iyi değerlendiremedi. Geçen sezon 3. Lig'de Fethiyespor formasıyla 7 gol atarak dikkat çeken ve İzmir temsilcisine transfer olan 22 yaşındaki futbolcu ilk yarıda oynadığı 5 müsabakada son bölümlerde süre almıştı. Santrfor Ahmet Dereli'nin sakatlanmasının ardından Anıl, 2 kez ilk 11'de sahaya çıksa da teknik ekibin gözüne giremedi. Kırmızı-lacivertli formayla ilk defa Ankara Keçiörengücü önünde 11'de yer bulan Anıl, 68. dakikada oyundan alınırken, bir sonraki hafta Tuzlaspor deplasmanında 65. dakikaya kadar oyunda kaldı.

GOL ATMA BAŞARISI GÖSTEREMEDİ

FIRSAT yakaladığı bu 2 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremeyen genç golcü son olarak İzmir'de oynanan İstanbulspor müsabakasında yedek soyunup, 5-0'lık yenilgiye rağmen süre bulamadı. Altınordu, devre arasında alt liglerden talipleri olan Anıl'ı kadroda tutma kararı almıştı.