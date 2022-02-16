Bıçak sırtında derbi

Spor Toto Birinci Lig'de bugün Denizli'de alt sıraları ilgilendiren çok kritik bir maç oynanacak. Son 4 maçtır ligde galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor evinde son 5 karşılaşmayı kaybeden Altınordu ile kapışacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 25. hafta mücadelesinde hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ve TRT Türk'ten canlı olarak yayımlanacak. Ev sahibi ekipte sezonu kapatan Muğdat ve Okan'ın dışında sakatlıları süren Aissati ve Hakan Çinemre de yok. Ahmet Dereli ve Yusuf Yalçın'ın cezalarının sona erdiği Altınordu tam kadro sahaya çıkacak. Ligde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı son 2 maçta Eyüpspor ve Adanaspor'la (D) berabere kalan 21 puanlı 18. sıradaki Denizli temsilcisi, dört maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

İKİ TAKIM DA DİKEN ÜSTÜNDE

İkinci yarıda üst üste 5 mağlubiyet alan 22 puanlı 17. basamaktaki İzmir temsilcisi Altınordu da galip gelerek kötü gidişe son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan Ege derbisini kırmızı-lacivertliler 2-1'lik üstünlükle tamamlamıştı.

ALTINORDU DIŞARIDA KÖTÜ

DENİZLİSPOR ile deplasmanda oynayacak Altınordu, bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi elde etti. Topladığı 4 puanla Balıkesirspor ile birlikte grubunun dış sahadan en az puan çıkaran takımı olan İzmir ekibi, bu süreçte Balıkesirspor'u 4-3 yendi, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı lacivertliler İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne 3-2, Bandırmaspor'a 2-1, Erzurumspor'a 6-2, Adanaspor, Manisa FK ve Bursaspor'a aynı skorla 1-0, Tuzlaspor'a da 2-1 mağlup oldu.

4 GENÇ OYUNCU MİLLİ DAVET ALDI

ALTINORDU'NUN 4 genç futbolcusu, Türkiye U-17 Milli Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi. Türkiye U-17 Milli Takımı, 22-24 Şubat tarihlerinde deplasmanda İtalya ile özel maçlar oynayacak. Aday kadroya davet edilen futbolcular da TFF resmi internet sitesinden açıklandı. Kadroda Altınordu A Takımı'nda forma giyen kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile Öz Kaynak Sistemi'nden (ÖKS) yetişen U19/18 takımlarında ter döken stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem yer aldı. Oyuncular, 19 Şubat Cumartesi günü Antalya'da kampa girecek.