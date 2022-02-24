Kaybeden yanacak

Spor Toto 1. Lig'de pazartesi günü Menemen İlçe Stadı'nda çok kritik bir İzmir derbisi oynanacak. Oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen 29 puanla 14. sırada yer alan ve ateş hattının sadece 5 puan üzerinde yer alan Nasadoge Menemenspor ile ligdeki son 7 maçını kaybederek galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Altınordu, kaderlerini bu maçla birlikte çizecek. Menemen, rakibini yenerek ateş hattıyla olan bağını koparmak isterken, kırmızı-lacivertliler ise randevuyu kazanarak kurtuluş ateşini yakmak istiyor. Menemenspor rakibini yenmesi halinde derin bir nefes alacak. Aksi halde sıkıntı yaşamaya devam edecek.

ALTINORDU'NUN EN KÖTÜ SEZONU

Ligin ikinci yarısında aradığı çıkışı bir türlü yakalamayan Altınordu ise Menemenspor'u dize getirerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. 8 sezondur Birinci Lig'de olan şu ana kadar oynadığı 25 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 17 yenilgi alarak en kötü sezonunu geçiren kırmızı-lacivertilerin alacağı sonuç ligdeki kaderini de belirleyecek. 22 puanla 18. sırada yer alan Altınordu'nun Menemenspor'u yenmesi, 24'er puanlı rakipleri Denizlispor ve Bursaspor'un da haftayı yenilgiyle kapatması halinde İzmir temsilcisi, iki rakibinin üzerine çıkacak. Altınordu, sonuncu sıradaki Balıkesirspor'un ardından eksi 23 averajla ligde en kötü averaja sahip ikinci takım da oldu.

GÖZLER SAGAT VE DERELİ'DE OLACAK

İZMİR derbisinde gözler iki takımın golcülerinde olacak. Bu sezon Menemenspor'un banko oyuncularından olan Ahmet Sagat, oynadığı 25 karşılaşmada 12 gol attı, 2 asist yaptı. Gurbetçi futbolcu gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi. Altınordu'nun tecrübeli golcüsü Ahmet Dereli ise bu sezon görev yaptığı 20 maçta 8 kez ağları havalandırdı, iki kere de atılan gollerin pasını verdi.

MENEMEN SAHASINDA KRALLAR GİBİ

İZMİR derbisinde karşılaşacak Menemenspor ve Altınordu'nun ilginç istatistikleri de ortaya çıktı. Ev sahibi konumundaki Menemen, evinde 10 maçtır kaybetmiyor. Son 3 maçta ise rakipleriyle berabere kalan sarı-lacivertiler, toplamda da 4 maçtır yenilmiyor. Menemenspor'a konuk olacak Altınordu deplasmandaki 3 maçı da kaybetti. Oynadığı son 7 maçta sıfır çeken kırmızılacivertliler, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

İKİ EKİP 12. KEZ KARŞILAŞACAK

MENEMENSPOR ile Altınordu pazartesi günü 12. kez karşılaşacak. İki ekip, 4 kez 3. Lig'de, 2 kez Ziraat Türkiye Kupası'nda, bir kez TSYD Kupası'nda 5 kez de ligde karşı karşıya geldi. Bu süreçte Menemenspor 4 karşılaşmayı kazanırken, Altınordu da rakibi 4 kez yendi. 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda farklı skorlar da ortaya çıktı. Menemenspor, 2009-2010'da 3. Lig'de oynanan karşılaşmayı, 3-1, 2019-2020'de TSYD Kupası'ndaki maçı 3-0, geçen sezon da 1. Lig'de oynanan derbiyi 4-2 kazandı. Altınordu ise rakibi önünde en farklı skorlarını 2014-2015'te Türkiye Kupası'nda ve geçen sezon da ligde aynı skorla 2-0 galip gelerek aldı.